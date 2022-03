SPOT Pessoas e Resultados anuncia NOVOS empregos

A SPOT Pessoas e Resultados, empresa especializada em recrutamento e seleção de novos profissionais, anuncia novos empregos. As áreas de atuação estão disponíveis em vários níveis hierárquicos de empresas contratantes, exigindo perfis profissionais qualificados que atendam às exigências das mesmas. Acompanhe como se candidatar!

SPOT Pessoas e Resultados abre novas oportunidades

A SPOT Pessoas e Resultados atua há mais de trinta anos no segmento, possuindo foco e valorização de pessoas que fazem com que a companhia se destaque entre as demais.

Acompanhe as vagas disponíveis para inscrição:

Coordenador de Desempenho e Sucessão;

Coordenador de Desenvolvimento Humano;

Estagiário em Engenharia de Produção e Logística;

Estagiário em Contabilidade ou Administração;

Estagiário em Comunicação Social ou Jornalismo;

Controlador do Sistema Elétrico (PCD);

Vendedor Interno;

Analista Contábil;

Analista Fiscal;

Escola de Eletricistas;

Pré Vendas SDR;

Vendedor One;

Estagiário em Administração;

Vendedor Interno;

Planejador Financeiro;

Assistente de Distribuição (PCD);

Gerente Financeiro;

Gerente de Restaurante;

Analista de Compras;

Auxiliar Fiscal com CRC Ativo;

Técnico Instalador;

Pós Venda – Técnico em TI;

Closer de Vendas;

Supervisor Comercial;

Analista de Suporte e Infraestrutura;

Estagiário em Eletrotécnica.

Como se inscrever

Para participar do processo de seleção da empresa SPOT Pessoas e Resultados, os interessados deverão realizar sua inscrição através do site de inscrição.

Todas as oportunidades disponíveis são voltadas para atuação dentro de empresas que contrataram os serviços da recrutadora SPOT. Além disso, toda a etapa de seleção será feita através da mesma, apenas as entrevistas finais serão realizadas com as empresas onde o candidato atuará.

