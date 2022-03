SSP começa a usar imagens de câmeras privadas para investigar e prevenir crimes

Foto: Pedro Moraes/GOV-BA

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (10) o decreto que institui o Projeto ‘Câmera Interativa’, que permite o uso de imagens cedidas pela sociedade civil, para investigar e prevenir crimes. A medida auxilia na formação de uma rede colaborativa com a finalidade de ampliar o sistema de monitoramento e vigilância da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O decreto, assinado pelo governador Rui Costa, entra em vigor a partir desta quinta.

A rede conta com câmeras residenciais, do comércio e de entidades privadas, destinadas à captação de imagens públicas, além das câmeras já instaladas pelo Estado. O projeto tem como objetivo aumentar a eficácia da atuação das forças de segurança na prevenção da criminalidade. As imagens cedidas podem ser oriundas de serviços de monitoramento ou de armazenagem em nuvem.

“Através dessa iniciativa, teremos acesso, em tempo real, às imagens de câmeras privadas, aumentando as nossas ações de acompanhamento e de investigação. A sociedade civil tem um importante papel no combate à violência”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

A participação na rede colaborativa é espontânea, livre de pagamento, sem gerar qualquer ônus para o estado e para sociedade civil, e atuante pelo tempo que o interessado julgar conveniente. Apenas a SSP terá acesso a gravação das imagens disponibilizadas.

As câmeras cedidas pela sociedade, que possuam contrato com um integrador, devem estar instaladas e voltadas para as ruas e avenidas dos municípios baianos, e os fornecedores deverão enviar declaração de adesão à SSP e fornecer apenas imagens de locais públicos, como ruas, avenidas, parques e afins. Devem ser informadas a descrição da(s) câmera(s), a especificação técnica, os quantitativos, o local de videomonitoramento público, a geolocalização, a Uniform Resource Locator (URL) da câmera e outras características necessárias à definição do objeto do ajuste a ser firmado.

