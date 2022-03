Startup abre mais de 200 vagas de logística e tecnologia em vários estados

Foto: Divulgação

A MadeiraMadeira, startup de comércio digital de móveis, está oferecendo mais de 200 vagas de emprego. As oportunidades são, em sua maioria, para atuação na área de logística. Os contratados serão distribuídos nas três empresas do grupo, a própria MadeiraMadeira, a transportadora Bulky Log e a startup de logística iTrack Brasil.

Entre os cargos disponíveis estão conferente, auxiliar de logística e manutenção e analista de qualidade de transporte. Também há posições de coordenação. As vagas variam entre os formatos de trabalho presencial, híbrido e remoto. As localidades da empresa são São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Além das oportunidades de logística, a área de tecnologia também procura por profissionais como Pessoa desenvolvedora Back End Pleno e Sênior, Pessoa Engenheira de dados, Product Designer Senior, Product Owner Seller, entre outros. Os interessados podem se candidatar e ter acesso a mais informações através do site da empresa.