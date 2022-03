Startups abrem mais de 600 vagas nas áreas de tecnologia, marketing e RH; confira

A taxa de desemprego recuou para 11,6% no trimestre que foi de setembro a novembro, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada no final de janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pensando nisso, separamos aqui mais de 600 vagas em empresas e startups para quem busca recolocação no mercado. As vagas oferecidas são para as áreas de tecnologia, comunicação, vendas, RH, entre outras. Já uma tendência que se mostrou forte para as vagas ofertadas é a possibilidade de trabalho remoto, sendo assim, candidatos de todo o Brasil podem se inscrever para as posições.

A Quicko, app de mobilidade que funciona como um Waze do transporte público, fornecendo otimização e agilidade de rota, está com 6 vagas abertas para áreas como Customer Experience e Tecnologia. As vagas são para cargos efetivos, bancos de talentos e estágios. Além disso, variam, também, no modelo de home office e presencial em São Paulo/SP, onde a empresa está localizada. Na startup, são mais de 80 colaboradores com o propósito de agilizar a rotina das pessoas, promovendo deslocamentos mais seguros e convenientes por meio de inteligência e tecnologia. Interessados podem se candidatar no link.

A Yuca é a proptech referência em soluções de moradias descomplicadas. Com mais de 500 quartos e um prédio sob gestão na cidade de São Paulo, a startup atua no processo de ponta a ponta no mercado imobiliário: desde a compra ou aluguel de um imóvel, passando pela reforma até o contato com os proprietários e inquilinos. No portfólio de apês da Yuca, estão compartilhados e individuais nas regiões mais estratégicas e conectadas da cidade, como Vila Madalena, Pinheiros e Brooklin.

A Yuca foi eleita uma das Top Startups do LinkedIn em 2020 e está com mais de 100 funcionários. Em constante crescimento, a startup anuncia 8 postos de trabalho em áreas como marketing, people, design e tecnologia. As vagas são para modelo home office e os interessados podem acessar mais informações no link.

A Pontomais, startup líder no mercado de controle de ponto online, está com 21 vagas. Para ser um pontomaker, como são chamados os colaboradores da empresa, basta se inscrever no link. As oportunidades variam de home office e trabalho em Curitiba, sede da empresa. Além disso, há opções de posto efetivo, para banco de talentos, estágio e aprendiz em áreas como marketing, comunicação interna, recursos humanos e tecnologia para trabalhar na startup eleita como a 7ª melhor empresa para se trabalhar no Paraná.

A Casai é uma startup de hospedagem latino-americana que chegou ao país em maio de 2021 e conta com mais de 1200 unidades espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Sediada na Cidade do México, seus apartamentos de alto padrão com tecnologia smart home estão localizados nos melhores bairros das principais metrópoles da América Latina. Com uma média global de 90% de ocupação, a empresa está em constante expansão e em busca dos melhores talentos do mercado para fazer parte do time inovador e diversificado. A startup conta com oito vagas abertas, sendo uma em Florianópolis e as demais na capital paulista para Gerente de Finanças, Coordenador de Operações, Hospitality Agent Jr. e Sênior, Analista de Logística, entre outros. Confira todas as oportunidades abertas no link, basta selecionar o filtro para a cidade desejada.

A PinePR é uma agência de PR especializada no atendimento de scale-ups e empresas de tecnologia e inovação com atuação dentro e fora do Brasil. Uma empresa movida pelo desejo de mudar o mundo, comunicando mensagens que conectam e dão visibilidade para as bandeiras de seus clientes. A agência está com vagas abertas para Trainee (estágio) e Executivo de Atendimento, buscando pessoas organizadas, com escuta ativa e com interesse no ecossistema de empreendedorismo e inovação. Caso tenha interesse na vaga, envie o currículo para o email vagas@pinepr.com com o cargo desejado no assunto.

A 3F Group, uma empresa que possui em seu guarda-chuva dois softwares com foco em orçamentos de obras, engenharia de custos e gestão de construções, está com vagas abertas. A vaga de Social Media e de Designer para Social Media tem como principal requisito a graduação na área. O Orçafascio, software do grupo e líder de mercado, está com vaga para Programador Pleno, o trabalho será no formato híbrido.

A plataforma Feedz, plataforma completa para aumentar o engajamento e desempenho de colaboradores, possui 4 vagas para o seu time de parrots, a vaga para PJ de Pessoa Desenvolvedora Web Sênior e as vagas CLT para DevOps Pleno, Analista de Sucesso do Cliente Pleno e Gerente de Marketing Digital Pleno, ambas no formato home-office para pessoas de qualquer lugar do país. Para saber mais sobre a vaga e os benefícios de trabalhar na Feedz, acesse o site da plataforma.

A SenseData, uma plataforma de gestão de sucesso do cliente através de dados acionáveis, está com 3 vagas abertas sendo elas: Desenvolvedor Python, Sales Consultant e Estagiário(a) de Desenvolvimento Python. As vagas são para trabalho remoto e podem ser acessadas através do site da SenseData.

A Cia. da Consulta, uma rede de clínicas médicas, com diversas sedes em São Paulo. A rede está com mais de 30 vagas, presenciais no estado de São Paulo, para pessoas jurídicas ou CLT e em diversos setores como: Médicos, Dentistas, Recepcionistas, Auxiliar de Sala e Analista de FP&A. Para acessar mais informações sobre a empresa e as vagas, acesse o site da Cia. da Consulta.

A Math, holding de empresas que aplicam ciências exatas para melhorar a relação entre marcas e pessoas, está com mais de 15 vagas. O grupo, certificado com Great Place To Work, tem vagas de Sales Specialist, CRO Analyst SR, Marketing Automation Analyst e Learning & Development Analyst todas para o estado de São Paulo. Para mais informações sobre as vagas e benefícios, acesse o site do grupo.

Criada em 2018, a Yup Chat – empresa da holding Tew.One – é uma plataforma especializada em marketing por conversação para empresas de todos os portes. A Yup Chat oferece uma série de serviços omnichannel de SMS, e-mail marketing, WhatsApp, chatbot e RCS (Rich Communications Service). A startup, sediada no litoral sul de São Paulo e fundada por Douglas Torres, tem faturamento médio anual de R$30 milhões e envia mais de 200 milhões de mensagens mensalmente. Além da sede brasileira, a Yup Chat também tem sede no Uruguai, onde atende todo o mercado latino-americano. As vagas abertas são de: Head of Sales, New Business Development (Junior), Analista de Mídia Paga e Sales Account Executive. Mais informações sobre as vagas e benefícios no LinkedIn.

Fundada em 2017, a BossaBox é uma startup referência em squads-as-a-service no Brasil. Por meio desse modelo inovador, a empresa oferece uma solução completa para desenvolvimento de produtos digitais, ajudando empresas e startups a construírem ou evoluírem seus produtos com squads remotos sob demanda. A empresa tem 8 vagas abertas no momento, entre elas: Recruitment Coordinator, Tech Manager, Solutions Architect, Talent Success, Analista de Marketing B2B, Customer Success Manager, Business Development Representative, Product Delivery Manager. Todas elas são para trabalho remoto, ou seja, o candidato pode morar em qualquer lugar do Brasil. Além disso, a startup dá preferência para diversidade no momento de preencher as vagas. Mais informações e inscrições, no link.

A Progic é líder em TV Corporativa no Brasil para comunicação interna. Utilizando tecnologia própria, única totalmente brasileira no mercado, a empresa potencializa a comunicação com os funcionários por meio de telas espalhadas em locais estratégicos da empresa. Atualmente, a Progic tem 2 vagas abertas. São elas: Desenvolvedor Front-end e Estágio em Marketing Digital. Ambas são para trabalhar diretamente na sede da empresa, que fica em Florianópolis (SC). Os interessados podem se inscrever e obter mais informações diretamente no link. Há também a opção de deixar o currículo no banco de talentos para futuras vagas.

Fundada em 2010 em San Salvador de Jujuy, na Argentina, por Andrés Jara Werchau e Pamela Scheurer, a Nubimetrics foi criada para ser uma plataforma SaaS que empodera os sellers de e-commerce com base nos dados de mercado analisados profundamente e que tem como finalidade ajudá-los a alavancar seu negócio da maneira inteligente. A empresa também conta com os selos Platinum, no Brasil, e Gold, na Argentina, do Mercado Livre e está presente na Argentina, Brasil, México e outros 13 países da América Latina, além dos Estados Unidos e China. Para trabalhar na empresa, há mais de 20 vagas abertas no momento, mas somente 4 são para candidatos brasileiros. Entre essas estão as posições de Sales Executive B2B, Sales Development Representative (SDR), Sales Executive B2C e Analista de Retenção. Mais informações e inscrições podem ser feitas no link.

Há 29 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como uma das maiores empresas de transformação digital do país. Oferecendo as mais eficientes e inovadoras tecnologias e metodologias, promove uma jornada de transformação para grandes marcas de diferentes segmentos no Brasil e no exterior. Atualmente, a empresa é considerada um dos melhores locais para trabalhar, certificada pela Glassdoor e GPTW e está abrindo novos empregos em 350 vagas anywhere office, sendo as principais áreas: Mobile, Analytics, Salesforce, Arquitetura, Designer. Para se inscrever basta acessar o link.

A Convenia, HRtech com soluções voltadas para a otimização de tempo e custos para as empresas, está com cinco vagas de emprego abertas. As oportunidades são para Analista de Folha de Pagamento Júnior, Especialista de Automação e Marketing – CRM Hubspot, Especialista em Marketing de Produto, Pessoa Supervisora de Folha de Pagamento Júnior e Product Owner. As vagas são efetivas e em pelo menos três delas há a possibilidade de trabalho remoto. Acesse o link e saiba mais.

A REfuturiza Empregos, empresa que compõe a REfuturiza – Emprego e Educação para TODOS, do Grupo Cartão de TODOS, está com 133 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para as mais diversas áreas, como Analista de CRM, Desenvolvedor ETL, Vendas e Serviços Administrativos. As vagas são para trabalho nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As oportunidades podem ser consultadas neste link.

A Slang é uma edtech, com o foco no inglês profissional e está expandindo suas operações. Ela está com 23 vagas abertas em diversas áreas, como requisito é necessário ter inglês fluente ou intermediário. As oportunidades são Financeiro, RH, Marketing, Conteúdo, Tecnologia/Produto, Learning Experience, Vendas, entre outras. Para saber mais acesse o link.

O Rei do Pitaco é uma plataforma líder de fantasy game diário pela qual usuários montam escalações com jogadores das ligas profissionais de futebol e pontuam de acordo com o desempenho estatístico destes atletas em partidas na vida real. A Sportstech oferece benefícios flexíveis como Caju, Zenklub, Gympass e Wealth.Me, além dos benefícios como o plano de saúde e odontológico, licenças maternidade e paternidade estendidas e day off de aniversário. Atualmente, a startup está com 24 vagas abertas, todas com horário flexível e com a possibilidade de atuar remotamente, confira no link.

