Sthe Matos comenta relação de sangramento no cérebro com cirurgias no nariz

Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Sthe Matos comentou em suas redes sociais sobre a relação de sua internação por um sangramento no cérebro no início da semana com seus últimos procedimentos estéticos.

Em um bate-papo com os fãs no Instagram após receber alta médica, a baiana esclareceu para os seguidores os questionamentos ligando as situações. Segundo Sthe, sua intervenção para a correção da cicatriz não interferiu no seu problema mais recente. “Não gente, nada a ver”. Foto: Reprodução / Instagram

“O meu caso, o que aconteceu foi o seguinte, inicialmente quando eu cheguei com uma dor de cabeça e fiz os exames, apontou um possível sangramento fiquei internada para fazer outros exames, mais específicos, e nesses outros exames descartaram a hipótese de sangramento. Por isso que eu fui liberada para voltar pra casa. Só que o laudo segue em aberto ainda”.

Na web, a blogueira ainda pediu para os fãs tirarem um momento para pensar em quem ama, lição aprendida no tempo que estava internada.

“A vida é muito curta, ela passa assim, rapidinho, em um passe de mágica. Já pensou, você tem o tempo todo aí, a oportunidade de demonstrar o seu amor, o quanto a pessoa é especial, e você não faz isso, e a pessoa não está mais aí com você?”.

Outro alerta foi para se cuidar. A blogueira, que não tem plano de saúde, precisou tirar do próprio bolso todos os gastos com a internação. “Se cuidem, sentir qualquer dorzinha vai no médico. Cuide de você, da sua saúde, beba água, faça exames. Porque no final de tudo é isso que vale a pena”.

