Sthe Matos deixa UTI e amigos postam foto da influenciadora sorrindo em hospital

Sthe Matos, 23 anos, deixou a UTI neurológica do Hospital São Rafael nesta terça-feira (22). A informação foi confirmada ao portal IG.

Amigos da influenciadora publicaram um print de uma vídeo chamada e tranquilizaram os fãs acerca da saúde dela. No registro, a mãe de Apolo aparece sorridente.

Sthe tem recebido uma chuva de carinho dos seguidores e fãs. “Vai ficar tudo bem, Teté”, comentou um. “Deus vai te dar a cura, Sthezinha”, escreveu outro. “Você sair dessa com certeza! Deus está contigo”, reagiu um terceiro.

“Acabei de ver a notícia aqui na rede, que Deus abençoe e proteja de qualquer mal. Não há de ser nada e já já ela tá ótima. Orar por ela!”, disse ele em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Em nota enviada ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os representantes da baiana descartaram a possibilidade de Sthe ter sofrido um AVC.

“Obrigado pelos sentimentos e torcida pela recuperação de Teté. Sobre o estado dela, os médicos descartaram qualquer tipo de AVC. Eles tratam apenas como um ‘pequeno sangramento no cérebro’. Os médicos falaram que pode ter sido uma contração das veias do cérebro, o que resultou nesse sangramento e na dor de cabeça que ela sentiu.

No momento Sthe está sem qualquer tipo de dor e totalmente consciente. Mantê-la na UTI é um procedimento padrão para esses casos. É uma medida de pura precaução. Esperamos que ela receba alta o quanto antes. Estamos à disposição para esclarecer novas dúvidas. Att., Equipe da Sthe”.

Internautas relembraram nas redes sociais uma previsão da sensitiva Bianca Godói em que ela alertou Sthe Matos sobre “cuidados com cirurgias de estéticas” no último sábado (19).

“Sthe mattos!! Cuidado com cirurgias de estéticas […] muito choro com alguém da família. Perdas dolorosas esse ano […] cuidado com pessoas ao redor, dívidas e processos também, na sua linha muitos obstáculos!”, escreveu na publicação.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.