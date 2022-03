Stone abre mais de 60 vagas de emprego; veja cargos

A Stone, uma das maiores empresas fintech do Brasil, está oferecendo vagas de emprego em várias regiões do país. A companhia busca ampliar seu quadro de funcionários em diversos setores, com isso, mais de 60 cargos foram disponibilizados. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis!

Stone oferece vagas de emprego em todo o país

Fundada em 2012, a Stone logo se tornou referência no ramo de pagamento através dos serviços por meio de maquininhas de cartão. Desenvolvendo ajuda de empreendedorismo, a empresa é voltada para solucionar problemas através da tecnologia, desde receber seus pagamentos de formas diferentes, integrar outras plataformas e ferramentas, até administrar seu negócio.

Visando aumentar seu time, a companhia anuncia contratações de novos funcionários. Abaixo estão as algumas vagas disponíveis e suas localidades:

Auxiliar de Logística | CNH B – Linhares;

Auxiliar de Logística | CNH A – Aracaju;

Auxiliar de Logística | CNH B – Arapiraca;

Consultor Comercial Externo – São Paulo;

Consultor Comercial Externo – Rio de Janeiro;

Consultor Comercial Externo – Belo Horizonte;

Consultor Comercial Externo – Fortaleza;

Consultor Comercial Externo – Salvador;

Consultor Comercial Externo – João Pessoa;

Consultor Comercial Externo – Sorocaba;

Consultor Comercial Externo – Jaboatão dos Guararapes;

Consultor Comercial Externo – Goiânia;

Consultor Comercial Externo – Montes Claros;

Consultor Comercial Externo – Londrina;

Consultor Comercial Externo – Imperatriz.

Como se candidatar

Os candidatos interessados devem acessar o site de inscrição e preencher o currículo profissional, atentando-se aos campos obrigatórios e destacando suas habilidades, experiências profissionais e formações acadêmicas.

