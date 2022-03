Streaming tem programação especial no Dia Internacional da Mulher

O Curta! e o Curta!On — Clube de Documentários – prepararam uma programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, no 8 de março. Este ano, além de exibir obras que homenageiam grandes mulheres brasileiras e estrangeiras, foram selecionadas produções que abordam questões do feminismo e da luta das mulheres por direitos. Entre os destaques, está o documentário “Lina Bo Bardi”, atração inédita e exclusiva tanto na TV quanto no streaming.