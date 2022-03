Subúrbio 360 abre matrículas para oficinas; saiba detalhes

Foto: Jefferson Peixoto/Secom O Subúrbio 360, equipamento da Prefeitura de Salvador, está com inscrições abertas para novos alunos interessados em participar das oficinas oferecidas no local. Podem se inscrever estudantes de escolas municipais, que estejam cursando do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, entre quarta (16) e sexta-feira (18), no próprio Subúrbio 360, localizado na Rua da Paz, S/N, no bairro de Coutos. Os horário de atendimento serão das 8h às 11h30 e das 16h às 20h. A documentação necessária é xerox do RG ou Certidão de Nascimento, comprovante de residência e, para maiores de 18 anos, comprovante de vacinação completa.

Para os alunos matriculados desde 2021, as aulas iniciaram em 14 de fevereiro. Já os candidatos a alunos novos, que ainda vão se matricular, podem frequentar as aulas na semana de abertura das inscrições. São promovidas turmas de balé, dança urbana, zumba, teatro, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, vôlei e funcional.

A diretora do Subúrbio 360, Celma Vitória, lembra que as oficinas são oferecidas desde a inauguração do equipamento, em 2018, mas se consolidaram no ano seguinte, com a contratação de profissionais para dar aulas e com o aumento do número de vagas. Ela acrescenta, no entanto, que a fila de espera para as oficinas é cada vez mais longa e que, em breve, será necessário ampliar este trabalho.

“Com as oficinas, conseguimos despertar desde cedo o desejo pelo esporte, pela arte e pelo lazer. É um ganho muito grande para a comunidade em termos de saúde física e mental. Já ouvi depoimentos de pessoas que sofriam de depressão e ansiedade, jovens que se mutilavam e até tentaram suicídio, e que aqui encontraram uma convivência sadia”, disse.

Celma observa também que muitas famílias do Subúrbio tinham o sonho de proporcionar aulas de balé para suas filhas e filhos, mas antes não podiam em função do custo e do deslocamento, uma vez que na região não há escolas de balé.

“Todas as oficinas são inteiramente gratuitas. Só nas turmas de balé, teremos 200 alunos matriculados, dos quais 120 são novos. É um retorno importante para uma comunidade que tem uma expressão cultural imensa. E que, a partir daqui do Subúrbio 360, segue revelando talentos, como nossos ex-alunos que estão na equipe de vôlei do Saga Cruzeiro ou os medalhistas em competições municipais e regionais de taekwondo”.