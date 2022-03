Subúrbio Ferroviário registra maior índice de chuvas nesta quinta (3)

A madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (3) foi de chuvas em Salvador. De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), os bairros do Subúrbio Ferroviário registraram os maiores índices nas últimas 06 horas. Fazenda Coutos acumulou 55,8 mm de chuvas e na sequência:

Ainda de acordo com a entidade, a previsão de chuva seguirá ao longo do dia e também para a próxima sexta, que terá céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a fortes acompanhadas por trovoadas. Há ainda riscos para alagamentos e deslizamentos de terra.

Ocorrências

Até às 06h30, foram registradas apenas 2 ocorrências resultantes das chuvas. A primeira foi a avaliação de imóvel alagado e a segunda a queda de um galho de árvore que caiu. Ambos casos foram no Subúrbio de Salvador.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.