Suez abre NOVOS empregos pelo Brasil

A Suez, líder em gestões sustentáveis e inteligentes, abre novos empregos pelo Brasil. Os cargos serão destinados a diferentes áreas da companhia, exigindo qualificações e requisitos que alcancem os objetivos da mesma. Confira!

Suez anuncia oportunidades de emprego

A Suez está presente em todos os continentes, fornecendo aos seus clientes soluções para o gerenciamento de resíduos e água das cidades e indústrias.

Veja as oportunidades oferecidas e quais os requisitos exigidos em cada função:

Estagiário em Suporte Administrativo : graduação em andamento em áreas relacionadas, disponibilidade para estagiar durante dois anos, Pacote Office, Excel e conhecimento SAP;

: graduação em andamento em áreas relacionadas, disponibilidade para estagiar durante dois anos, Pacote Office, Excel e conhecimento SAP; Operador de Tratamento de Água : experiência em tratamento de água e CNH B;

: experiência em tratamento de água e CNH B; Eletromecânico : experiência em bombas de deslocamento, sopradores, manutenção elétrica, malha de controle de PH, CNH B, sistema SAP e técnico em eletromecânico completo;

: experiência em bombas de deslocamento, sopradores, manutenção elétrica, malha de controle de PH, CNH B, sistema SAP e técnico em eletromecânico completo; Eletricista : técnico completo, interpretação de desenhos, montagem de eletrocalhas, painéis elétricos, inversor de frequência e conhecimento em CLP;

: técnico completo, interpretação de desenhos, montagem de eletrocalhas, painéis elétricos, inversor de frequência e conhecimento em CLP; Analista de Qualidade : técnico químico completo, CRQ ativo e cursando nível superior em Engenharia Química;

: técnico químico completo, CRQ ativo e cursando nível superior em Engenharia Química; Operador de Produção : disponibilidade de horários e experiência na função;

: disponibilidade de horários e experiência na função; Mecânico: experiência na função, desenho técnico, montagem de motores e bombas, alinhamento, hidráulica e pneumática.

Como realizar a sua candidatura

Para fazer parte da empresa Suez, os profissionais devem atender a todas as exigências do cargo em que pretende atuar. As inscrições estão sendo realizadas de forma virtual, assim como todo processo de recrutamento. Para os interessados em participar, devem acessar o site de participação.

