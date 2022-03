Supermix anuncia mais de 30 vagas de emprego

A Supermix, especialista em soluções para construção civil, anuncia mais de 30 vagas de emprego. As oportunidades são voltadas para candidatos que atendam a todos os requisitos mínimos, além de estarem distribuídos em diversas regiões do Brasil. Acompanhe as vagas e como se candidatar, abaixo!

Supermix abre novas vagas de emprego no país

A Supermix, fornecedora de concreto no Brasil e no mundo, possui mais de cem unidades espalhadas em todo o país. A companhia conta com um amplo portfólio em produtos voltados para a construção civil, atendendo anualmente milhões de clientes ao redor do mundo.

Em busca de novos profissionais, a empresa está oferecendo mais de 30 vagas de emprego para candidatos que atendam a todas as exigências necessárias.

Acompanhe as oportunidades e localidades disponíveis para candidatura:

Consultores de Vendas (Ribeirão Preto);

Operador de Central de Concreto (Curitiba);

Estagiário em Administração (Belo Horizonte);

Auxiliar Administrativo (Tramandaí);

Ajudante de Pátio PCD (Atibaia e Salvador);

Laboratorista PCD (Atibaia);

Motorista Betoneira (Extrema);

Auxiliar Administrativo PCD (Mogi-Guaçu e Belo Horizonte);

Comprador (Curitiba);

Mecânico de Equipamento (Manaus);

Motorista Bombista (Manaus);

Auxiliar de Serviços Gerais PCD (Salvador e Teresina);

Gerente de Filial (Santa Catarina);

Estagiário em Engenharia Civil (Uberlândia);

Motorista de Caminhão Prancha (Barueri);

Eletricista de Veículos (Minas Gerais).

Como se candidatar

Para fazer parte do time Supermix, os interessados deverão consultar todas as exigências do cargo que pretendem atuar. Todas as informações adicionais e inscrições poderão ser feitas através do site de participação.

A companhia oferece vagas exclusivas para candidatos PCD, valorizando e incentivando a inclusão e diversidade dentro da companhia.

