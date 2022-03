Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas são presos no recôncavo da Bahia

Três homens e uma mulher foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas nesta quinta-feira (31), durante uma operação interagências das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, na região de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia.

“Estamos trabalhando com as nossas equipes de inteligência, com integrantes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e com diversas unidades da PM, em bairros mais sensíveis”, contou o delegado.