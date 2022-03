Suspeito de envolvimento em triplo homicídio de pessoas da mesma família é identificado

Foto: Reprodução/TV Subaé

Foi identificado, no último final de semana, um dos suspeitos envolvidos no triplo homicídio ocorrido em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador. A informação é da Polícia Civil.

O homem, que não teve a identidade revelada, ainda não foi preso. Segundo o g1 Bahia, dois homens armados chegaram em uma moto e invadiram o local. Pai, mãe e filha foram assassinados dentro da casa onde moravam no bairro Campo Limpo.

Segundo a polícia, o crime foi motivado por vingança. As vítimas foram identificadas como Pedro José Correia do Santos, de 36 anos, Jéssica Souza da Cruz, de 28 e a filha do caso, Maila da Cruz Correia, de apenas 11 anos. Elas foram mortas em cômodos da casa diferentes.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Pedro José tinha passagem por tráfico de drogas e violência doméstica. O crime pode ter relação com algum envolvimento criminoso da vítima.

Os corpos foram velados na última segunda-feira (28), na Igreja Evangélica do Conjunto José Reinaldo. O enterrou foi feito no cemitério do distrito e Maria Quitéria, na zona rural de Feira de Santana.

A apuração do caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

