Suspeito de mata casal em Teixeira de Feitas é preso

Um homem, investigado por um duplo homicídio em Teixeira de Freitas, foi preso na mesma cidade na segunda-feira (14). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) identificaram o endereço do suspeito, no bairro São Lourenço, e montaram uma campana.

O suspeito foi preso e foi encaminhado à sede da Coordenadoria, onde vai aguardar transferência para o sistema prisional. Ele tinha mandado de prisão temporária em aberto. De acordo com a coordenadora da 8ª Coorpin, delegada Valéria Fonseca Chaves, o crime foi motivado por uma dívida de drogas, feita por uma das vítimas.

As apurações sobre esse crime, ocorrido em fevereiro deste ano, e a ação de quadrilhas naquela cidade, continuarão em andamento na 8ª Coorpin.

