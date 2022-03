Suspeito de matar ex-mulher está em coma após ser agredido por vizinhos

Foto: Polícia Militar da Bahia

Um homem suspeito de matar a ex-companheira e atirar na atual esposa em Ilhéus, sul da Bahia, está hospitalizado em coma após ser agredido por vizinhos no distrito de Banco do Pedro, no último sábado (26), logo após os crimes. O suspeito foram internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações são do g1 Bahia.

Segundo o delegado Hélder Carvalhal, responsável pelo caso, tanto o homicídio quanto a tentativa de homicídio aconteceram após um desentendimento por conta de uma geladeira.

A atual esposa do homem, de 29 anos, foi ferida na nuca. Ela foi socorrida para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Agora, a mulher aguarda a avaliação de um neurologista para saber se há risco de ficar paraplégica.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, também baleou a ex-esposa. Edilena de Jesus Dantas, de 40 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Após balear as duas mulheres, o foi contido pelos vizinhos da ex-companheira, que o agrediram. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Em seguida, ele foi levado para o hospital.

O crime deve ser apurado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM).

