Suspeito é flagrado com maconha em via pública

Cortesia

Um homem de 26 anos foi preso na noite desse sábado (12), no bairro do Jacintinho, na periferia de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na avenida Cleto Campelo, um dos principais corredores viários do bairro.

A PM informou que estava realizando rondas pela região quando recebeu denúncia de tráfico na região e foi averiguar o fato.

Quando a guarnição se dirigiu à Rua São Jorge, abordou o suspeito e encontrou 1,5 kg de maconha em tabletes, além de 27 bombinhas do mesmo entorpecente.

O criminoso recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado.