Suspeito é preso após beber em bar, sair sem pagar e ameaçar funcionária com peixeira

Um homem foi preso após tentar dar calote em um bar e tentar ameaçar uma mulher de morte, na noite dessa terça-feira (8), no município de Cacimbinhas, na região Sertão de Alagoas. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento comercial acionou uma guarnição informando que um homem havia consumido no local e não havia pago a conta, além de ameaçar uma funcionária do local com uma faca.

No local, os policiais descobriram que o suspeito havia consumido bebida alcoólica, bolacha e pipoca. Depois, tentou sair do local sem pagar. Ao ser indagado, se armou com uma faca peixeira e fugiu.

A PM realizou rondas pela região e encontrou o suspeito em uma praça localizada nas imediações da sede Prefeitura Municipal de Cacimbinhas. Ele foi questionado sobre o ocorrido e informou que não iria pagar a conta sozinho, já que estaria bebendo com outras pessoas.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cacimbinhas, onde foi autuado.