Suspeitos de matar motorista por aplicativo são presos em Juazeiro

Foto: Reprodução/TV São Francisco Dois homens, suspeitos de matar um motorista por aplicativo no norte da Bahia, foram presos na terça-feira (29) na cidade de Juazeiro. De acordo com informações divulgadas pelo G1 Bahia, a dupla mudou a versão do crime apresentada a Polícia e revelou que mataram a vítima porque ela reagiu ao assalto.

Versão inicial

Na quinta-feira (24), um dos suspeitos de matar o motorista se apresentou à polícia. Ele contou que estava com um amigo e solicitou uma corrida, que foi aceita por Diego Araújo. Este amigo teria vendido um entorpecente a Diego e não recebeu pelo pagamento. A família do motorista, no entanto, afirmava que ele não era usuário de drogas e não tinha dívida com traficantes.

O suspeito chegou a detalhar que, durante a corrida, estava no banco traseiro do veículo e segurou a vítima, enquanto o amigo o atingia com golpes de faca.

Veículo carbonizado

No dia 13 de março, um corpo foi encontrado dentro de um carro carbonizado, no bairro Quidé, em Juazeiro. A família identificou como sendo Diego Araújo, que trabalhava como motorista por aplicativo na cidade e estava desaparecido. Na ocasião, a polícia informou que a principal linha de investigação era de que a vítima tivesse sofrido um latrocínio – roubo seguido de morte. No entanto, não detalhou quais pertences foram levados de Diego.

