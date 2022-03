Suspeitos de participar de ataque a ônibus do Bahia se apresentam em delegacia

Foto: Reprodução

Dois suspeitos de participar do ataque ao ônibus do Esporte Clube Bahia se apresentaram na Delegacia Territorial (DT) de Brotas nesta quinta-feira (10), em Salvador.

A dupla, ambos integrantes da torcida organizada Bamor, foram chamados para prestar esclarecimentos sobre o caso. Segundo o g1 Bahia, não há informações sobre o que foi dito pelos suspeitos, nem se eles irão permanecer no local após serem ouvidos.

Na última quarta-feira (9), a delegada responsável pelo caso, Francineide Moura, havia dito que todos os suspeitos do ataque foram identificados.

A delegada também informou que duas pessoas que teriam participado do ataque foram ouvidas. Outros foram intimidados a depor.

“Eu já consegui identificar. Conseguimos identificar pelo trabalho da polícia, não porque eles colaboraram e a princípio todos são da Bamor”, disse a delegada.

Ainda segundo a delegada, os suspeitos de participar apresentam a mesma versão. Eles alegam que participariam de um jogo de futebol, e, por isso, estavam no local esperando outros membros da torcida organizada. Quando o ataque aconteceu, eles fugiram.

A versão apresentada é contestada pela delegada. Na última quarta-feira (9), o laudo da perícia confirmou a presença de explosivos em um dos carros. Nos próximos dias, devem ser entregues os resultados de outros veículos.

Câmera de segurança flagraram o momento do ataque no final de fevereiro. Por conta do ocorrido, o goleiro Danilo Fernandes chegou a ter o rosto atingido por estilhaços e precisou ficar em observação no hospital por dois dias. Ele recebeu 20 pontos entre orelha, rosto e perna por causa dos múltiplos.

Segundo o Bahia, o jogador ainda terá que se consultar com um especialista em oftalmologia. Matheus Bahia também teve ferimentos, de menor gravidade.

