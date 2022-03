Suspeitos do ataque ao ônibus do Bahia são identificados pela polícia; saiba mais

Foto: Divulgação/E.C Bahia Os suspeitos do ataque ao ônibus do Esporte Clube Bahia, no final de fevereiro deste ano, foram identificados, segundo informações da delegada responsável pelo caso, Francineide Moura. Na ocasião, o goleiro Danilo Fernandes e o lateral Matheus Bahia ficaram feridos.

De acordo com o g1 Bahia, apesar da identificação, não há detalhes sobre a quantidade dos suspeitos envolvidos no caso. A delegada informou que duas pessoas que teriam participado do ataque foram ouvidas e outros intimados a depor. Todos os suspeitos são da torcida organizada Bamor.

“Eu já consegui identificar. Conseguimos identificar pelo trabalho da polícia, não porque eles colaboraram e a princípio todos são da Bamor”, disse a delegada.

Ainda segundo a delegada, todos os envolvido apresentaram a mesma versão para o caso. Eles afirmam que iriam participar de um jogo de futebol e, por isso, estavam no local esperando outros membros da torcida organizada. Quando o ataque aconteceu, eles fugiram.

“Eles chegam no local por volta das 17h40 e a ação acontece às 20h. Então eles estavam ali há muito tempo e com certeza aguardando o ônibus do clube passar no local”, contou Francineide Moura.

A versão, no entanto, é contestada pela delegada. Nesta quarta-feira (9), o laudo da perícia de um dos carros utilizados no ataque foi recebido pela Polícia Civil.

O resultado foi positivo para presença de explosivo. Nos próximos dias, devem ser entregues os resultados dos outros veículos.

As investigações devem ser concluídas em até duas semanas. Além das pessoas que participaram do ataque, a delegada também busca identificar os mandantes do crime.

“Nós temos certeza que aquela situação não foi um acaso, que foi algo programado, que eles estavam combinando tempo e claro que eles prepararam o material que eles jogaram. Eles vão responder por tentativa de homicídio”, delegada.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acompanha as investigações da Polícia Civil com relação ao ataque para que medidas legais sejam adotadas, com a conclusão do inquérito.