SysMap disponibiliza mais de 100 vagas para diversas áreas

A SysMap, consultoria em processos de tecnologia, disponibiliza mais de 100 vagas para diversas áreas. Grande parte delas é para o setor de tecnologia, com a possibilidade de atuação na modalidade remota, o que permite a candidatura de pessoas de qualquer parte do país.

Há chances para os cargos de analista sustentação pleno, analista funcional / PO salesforce, analista programador java, product owner salesforce, analista funcional salesforce pleno, engenheiro de dados (ingestão), analista de negócios salesforce, desenvolvedor java pleno, analista de testes pleno, arquiteto de sistemas, iOS developer sr, consultor salesforce sênior, analista cloud azure sr, android developer sênior, analista desenvolvedor talend sr, designer ux/ui, analista de infraestrutura cloud sr, analista desenvolvedor, analista programador .net pl, analista programador java sr (backend) e muito mais.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como horário flexível, dress code casual, vale refeição, vale alimentação, entre outros. Ainda, a empresa reforça que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de sua religião, gênero, raça, etnia ou qualquer outra característica.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa e conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como seus requisitos e escopo de atuação. Clique aqui para se candidatar.

