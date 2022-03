Tá tudo caro: feijão e café são os vilões da cesta básica no mês de fevereiro

Considerando o valor do salário mínimo de R$ 1.212,00, o tempo de trabalho necessário para a compra de uma cesta básica na capital é de 100h15min, sendo 15,26% maior do que no mesmo período do ano passado.

Alguns alimentos, como o feijão e café, foram considerados os “vilões” que colaboraram para o aumento de preço em todas as capitais do país.

Os produtos com maior participação no valor da cesta básica foram feijão carioquinha (5,56%), carne bovina de primeira (3,37%), %), arroz agulhinha (2,94%), café em pó (2,49%), tomate (2,27%), óleo de soja (1,97%), pão francês (1,75%), açúcar cristal e manteiga (1,22%) e banana (0,16%). As quedas ocorreram no valor do leite integral (-0,39%) e da farinha de mandioca (-0,37%).

