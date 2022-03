Tadeu Schmidt faz piada sobre quarto Lollipop: ‘Dessa vez, alguém vai voltar’

Como já é de costume, Tadeu Schmidt aproveitou os últimos minutos do BBB 22 deste domingo para desejar boa sorte aos emparedados: Douglas, Eliezer e Lais. Porém, ele também brincou com o fato de que como dois integrantes do quarto lollipop estão no paredão ao menos um deles irá voltar. Até o momento, todos os emparedados que eram do cômodo foram eliminados.

“Boa sorte a todos e nesse momento de tanta tensão, pelo menos eu tenho alguma coisa a dizer para o pessoal do Lollipop, Dessa vez, alguém vai voltar do paredão. Tem que ver o lado positivo das coisas, né?”, falou o apresentador.

Os brothers riram da brincadeira. “Pelo menos isso né, Tadeu?”, comentou Lais. Assim que o ao vivo foi encerrado, Eslovênia declarou que ficou triste com o comentário.

Assista abaixo:

“Eu tenho uma coisa pra dizer pro pessoal do Lollipop: dessa vez alguém vai voltar do Paredão!” O Tadeu, gente ???????????????? #BBB22 pic.twitter.com/joMIbpEk3y — TV Globo ???? (@tvglobo) March 21, 2022

