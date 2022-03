Talarica? Em quadro do ‘BBB 22’, Larissa assume interesse em Paulo André; entenda

Durante a noite da última quarta-feira (2), Larissa participou do quadro “Big Terapia” do “BBB 22”, comandado por Paulo Vieira, e rendeu alguns momentos de revelações durante o bate-papo.

Amiga de Jade Picon durante seu período na casa mais vigiada do Brasil, a ex-BBB foi pressionada pelo humorista e deixou no ar um possível interesse em Paulo André, affair da influenciadora no reality show. “Tem um fundinho de verdade nisso aí?”, disse o apresentador. “Mais ou menos”, respondeu aos risos.

A ex-sister ainda falou sobre o jogo e sua saída precoce do programa. “É um BBB divertido, descontraído, de vários memes, muitos memes. Eu falei o que eu achei que eu deveria falar, que as pessoas estavam bombando sem bombar. Eu esqueci o principal que era passar isso [que estava mentindo] para o público”, finalizou.

Veja mais notícias sobre o BBB 22 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias