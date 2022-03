Talent Group abre mais de 50 vagas de emprego

A Talent Group, especialista em seleção e recrutamento, abre mais de 50 vagas de emprego pelo país. Os cargos serão destinados a diferentes áreas de atuação nas companhias contratantes, todos para as cidades do território nacional. Veja as funções!

Talento Group anuncia novas oportunidades de emprego

A Talent Group foi fundada no ano de 1995 e segue como referência no país dentro do segmento de atuação. Sua sede está localizada em São Paulo, e atende clientes de pequenas a grandes empresas, entregando resultados e recrutando profissionais que sejam a altura de cada uma.

Acompanhe as funções disponíveis para ocupação:

Analista de Negócios Pleno;

Analistas de Sistemas PHP;

Analistas de Qualidade Softwares Pleno;

Desenvolvedor SharePoint Sênior;

Analista de Sistemas;

Desenvolvedores Front End Pleno;

Analistas de Operações Digitais;

Analista DevOps Sênior;

Analistas de Negócios;

Desenvolvedores Bi Pleno e Júnior;

Analista Desenvolvedor Full Stack Júnior;

Analista de Desenvolvimento;

Desenvolvedor Front End;

Analista de Infraestrutura Pleno;

Gerente de Projetos;

Analista Business Intelligence Júnior;

Analista Desenvolvedor Salesforce Pleno;

Analista Business Intelligence Sênior;

Arquiteto de Software;

Desenvolvedor Especialista;

Líder Técnico de Sistemas Tech Lead;

Product Owner;

Desenvolvedor Java Júnior;

Administrador de Banco de Dados Pleno;

Líder Técnico de Projetos;

Desenvolvedor Java Mulesoft.

As oportunidades requerem qualificações e perfis profissionais diferentes, além de alterarem a região de atuação. Para conferir todas as informações adicionais basta acessar o site de participação que se encontra ao final da notícia.

Como se inscrever

Os profissionais que atenderem aos requisitos e se interessem em participar do processo de recrutamento da empresa Talent Group, podem acessar o site de participação.

