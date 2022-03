Talent Group divulga mais de 60 NOVOS empregos pelo país

A Talent Group, empresa que presta serviços com terceirização, teste motivacional, psicológico e também com recrutamento e seleção, está divulgando alguns cargos para ocupação. Veja, a seguir, as informações!

Talent Group oferece novas vagas de emprego

A Talent Group está há mais de 20 anos no mercado de trabalho, com o programa de Semea RH, buscando novos horizontes e visando o crescimento da empresa. A consultoria está oferecendo mais de 60 vagas de emprego em variados setores e em diversas regiões do Brasil. Confira algumas funções e regiões.

Desenvolvedor de Java Mulesoft – São Paulo;

Líder em Técnico de Projetos – IFRS17 – Brasil;

Analista em Segurança da Informação – São Paulo;

Desenvolvedor de Java Junior – São Paulo;

Líder em Técnico de Sistemas (Tech Lead) – Brasil;

Engenheiro em Software (.NET Core) Sênior – São Paulo;

Desenvolvedor de C Sênior – Barueri;

Analista em Desenvolvimento (Atendimento) – São Paulo;

Analista em Sistemas Pleno – São Paulo;

Analista em Business Intelligence – BI – São Paulo;

Analista em Business Intelligence Sr. – São Paulo;

Desenvolvedor de Front-end Angular Pleno – São Paulo;

Desenvolvedor de Full Stack PL/SR .NET CORE/ANGULAR ou REACT – São Paulo;

Analista em Sistemas Pleno – Saleforce ou ServiceNow – São Paulo;

Analista em Qualidade de Software Pleno (Testes Automatizados) – São Paulo;

Desenvolvedor de Microsoft (VBA e SharePoint) Sênior – São Paulo.

Como participar

Os interessados devem acessar o site de participação e completar os campos com os seus dados atualizados. Além disso, a empresa busca profissionais responsáveis, proativos, criativos e comprometidos com suas obrigações.

