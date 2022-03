TalenTI oferece novas vagas na área de TI

Em busca de uma nova oportunidade de emprego na área de tecnologia? Esta pode ser a sua chance, já que o Portal TalenTI oferece novas vagas para diversas funções. O site, que é especializado em recrutamento e seleção de profissionais da área digital está com mais de 700 vagas de emprego abertas.

Há oportunidades distribuídas por praticamente todas as regiões do Estado de São Paulo entre os cargos de arquiteto de software, desenvolvedor Java, analista de sistemas, desenvolvedor web, especialista em SAP BW, arquiteto Java, analista de suporte técnico, analista de infraestrutura, programador, instrutor de SAP, administrador de Linux, analista de backup, analista de banco de dados, webdesigner, gerente de projetos, administrador de redes, consultor, dentre outras.

Os requisitos variam de acordo com a empresa contratante, assim como os salários e benefícios. Contudo, há chances para todos os níveis de escolaridade, destinadas a pessoas com ou sem experiência, pessoas com deficiência e estudantes da área de tecnologia em busca de estágio.

Além dos postos para a área de TI, o portal oferece também oportunidades para profissionais interessados em trabalhar em outros setores, tais como administrativo, consultoria e auditoria, industrial, serviços gerais e operacionais, arquitetura e design, engenharia, dentre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão cadastrar seus currículos no site https://portal-talenti.curriculum.com.br. É importante notar, no entanto, que a rotatividade do sistema é grande e, portanto, todas as oportunidades estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, conforme demanda e solicitação do empregador.

Basicamente, a primeira fase de seleção consiste em uma análise curricular, que permitirá encaminhar os candidatos com perfil adequado para a empresa contratante. Esta, por sua vez, pode realizar nova etapa, com entrevista, dinâmicas de grupo e/ou aplicação de testes.