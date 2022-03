‘Talkei Show’: Rogério Morgado, do Programa Pânico, traz Stand Up comedy para Salvador

O humorista Rogério Morgado, locutor do programa “Pânico”, apresenta seu show de Stand Up “TALKEI SHOW” no dia 09 de abril, às 20h, no Teatro Jorge Amado em Salvador.

O quadro segue um modelo de Talk Show imitando o presidente Jair Bolsonaro. Projeto que surgiu em 2018, ganhou destaque durante a pandemia em 2021 com bordões conhecidos e destaques nas redes sociais.

Os ingressos já estão à venda pelo site Sympla no valor de R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia), com idade classificativa de 14 anos.

