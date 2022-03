Tarja Preta: PF cumpre mandados em operação contra homicídios e tráfico

Foto: Reprodução / TV Bahia

A Polícia Federal deflagrou no início da manhã desta quinta-feira (24) a Operação Tarja Preta. Em Salvador, equipes da PF fizeram buscam em um flat de luxo no Jardim de Alah, na orla.

De acordo com a TV Bahia, a ação acontece em parceria com a Polícia Militar, Civil, Ministério Público da Bahia e Exército. Os policiais federais deixaram o local com dois malotes apreendidos por volta das 7h30.