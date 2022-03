Tatá Werneck posta clique de biquíni nas Maldivas: ‘Descobri que artista vai de permuta’

Tatá Werneck apareceu em seu perfil do Instagram na última sexta-feira (4) para relembrar uma viagem para as Ilhas Maldivas. A humorista fez uma rara aparição de biquíni e brincou com os seguidores.

“TBT das Maldivas, que paguei que nem uma trouxa depois de descobrir que os artistas tudo vão de permuta”, escreveu na legenda da publicação, fazendo a alegria dos internautas.

Nos comentários, não faltaram elogios para a apresentadora. “Morena do Tchan”, escreveu uma seguidora. “Sempre linda”, pontuou outro usuário. “Aguardando a minha permuta”, brincou outra fã.

Veja a foto:

