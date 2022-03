Taxa SML: Argentina – Notícias Concursos

Falamos sobre o Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) em seus países de funcionamento: Argentina, Uruguai e Paraguai. Sendo assim, neste conteúdo, falaremos sobre a Taxa SML da Argentina, conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB).

Taxa SML: Argentina

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a taxa SML é o valor pelo qual são convertidos os valores fixados das operações cursadas no Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) na moeda da parte emissora da ordem de pagamento.

Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML): Brasil e Argentina

No caso da Argentina, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que são divulgadas duas taxas SML: Real/Peso, pelo Banco Central do Brasil (BCB); e Peso/Real, pelo Banco Central da República Argentina (BCRA).

Cotação para conversão de pesos argentinos em reais

Dessa forma, a Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Real/Peso é a cotação para conversão de pesos argentinos em reais utilizada nas relações entre as instituições autorizadas nacionais e o Banco Central do Brasil (BCB), referente a importações brasileiras processadas no sistema de pagamentos.

Cotação para as operações registradas na Argentina

A Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Peso/Real, analogamente, é a cotação para as operações registradas na Argentina.

Taxa SML (Brasil e Argentina)

Confira as movimentações referentes a Taxa SML Brasil e Argentina:

Data-movimento Taxa de referência Peso/Dólar Taxa SML Peso/Real Taxa PTAX Real/Dólar Taxa SML Real/Peso 11/03/2022 108,88670 21,66815 5,02520 0,04615 10/03/2022 108,78330 21,53700 5,05100 0,04645 09/03/2022 108,67670 21,69585 5,00910 0,04610 08/03/2022 108,55670 21,32745 5,09000 0,04690 07/03/2022 108,45170 21,44335 5,05760 0,04665 04/03/2022 108,16170 21,31055 5,07550 0,04695 03/03/2022 108,03830 21,40390 5,04760 0,04675 02/03/2022 107,93500 21,02195 5,13440 0,04760 25/02/2022 107,44170 20,90675 5,13910 0,04785 24/02/2022 107,39330 20,98715 5,11710 0,04765 23/02/2022 107,30000 21,40010 5,01400 0,04675 22/02/2022 107,15670 21,17390 5,06080 0,04725 21/02/2022 107,05500 20,99365 5,09940 0,04765 18/02/2022 106,77830 20,79990 5,13360 0,04810 17/02/2022 106,67670 20,68905 5,15620 0,04835 16/02/2022 106,57500 20,64330 5,16270 0,04845 15/02/2022 106,47670 20,52445 5,18780 0,04875 14/02/2022 106,39170 20,41950 5,21030 0,04900 11/02/2022 106,11330 20,41270 5,19840 0,04900 10/02/2022 106,00500 20,34725 5,20980 0,04915 09/02/2022 105,90500 20,08365 5,27320 0,04980 08/02/2022 105,79500 20,07650 5,26960 0,04985 07/02/2022 105,69500 19,97640 5,29100 0,05005 04/02/2022 105,41500 19,78475 5,32810 0,05055 03/02/2022 105,31000 19,86160 5,30220 0,05035 02/02/2022 105,21670 19,86985 5,29530 0,05035 01/02/2022 105,13500 19,90930 5,28070 0,05025 31/01/2022 105,01500 19,60295 5,35710 0,05105 28/01/2022 104,82670 19,43000 5,39510 0,05150 27/01/2022 104,75830 19,46855 5,38090 0,05140

Fonte da tabela de movimentações referentes a Taxa SML Brasil e Argentina: Banco Central do Brasil (BCB).

Exportações e Importações do SML com a Argentina

Exportações Importações Ano/Mês Quantidade Operações Valor(R$) Quantidade Operações Valor(R$) 2008 31 9.882.612,65 10 1.313.842,06 2009 1.163 451.061.104,78 72 4.296.941,53 2010 3.353 1.252.700.553,25 40 8.998.129,07 2011 4.870 1.623.201.038,91 50 8.736.895,69 2012 7.431 2.277.897.217,86 83 17.245.299,73 2013 9.041 2.581.447.704,82 47 10.525.643,55 2014 9.190 2.313.261.335,97 38 5.033.622,97 2015 10.788 2.504.490.534,16 38 37.573.226,81 2016 8.264 2.469.907.531,59 34 21.772.789,50 2017 7.619 2.341.900.041,18 22 4.092.223,25 2018 7.454 2.499.328.889,38 33 3.260.353,58 2019 6.141 1.999.488.421,48 17 8.167.316,05 2020 7.584 1.819.576.786,63 7 5.594.864,95 2021 11.547 3.948.095.181,68 5 291.352,49 2022/Jan 836 275.855.253,70 0 0,00

Fonte da Tabela de Exportações e Importações do SML com a Argentina: Banco Central do Brasil (BCB).

O valor das importações consiste no somatório das operações ocorridas,fixadas em pesos argentinos, convertidas para reais pela Taxa SML do dia de registro. Sendo assim, este é o somatório dos valores debitados das instituições financeiras., explica o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.

