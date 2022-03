Taxa SML: Uruguai – Notícias Concursos

O Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) funciona entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Anteriormente falamos sobre a Taxa SML da Argentina. Por conseguinte, falaremos sobre a Taxa SML no Uruguai, conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB).

Taxa SML: Uruguai

Conforme define o Banco Central do Brasil (BCB), a taxa do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) se refere ao valor pelo qual são convertidos os valores fixados das operações cursadas no SML na moeda da parte emissora da ordem de pagamento.

Real/Peso Uruguaio e Peso Uruguaio/Real

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que, se tratando do Uruguai, são divulgadas duas Taxas Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML): uma Real/Peso Uruguaio – pelo Banco Central do Brasil (BCB); e outra Peso Uruguaio/Real – pelo Banco Central do Uruguai (BCU).

Cotação para conversão de pesos uruguaios em reais

A Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Real/Peso Uruguaio é a cotação para conversão de pesos uruguaios em reais utilizada nas relações entre as instituições autorizadas nacionais e o Banco Central do Brasil (BCB), referente a importações brasileiras processadas no sistema de pagamentos, explica o Banco Central do Brasil (BCB). Assim sendo, a Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Peso Uruguaio/Real é similar à cotação para as operações registradas no Uruguai.

Taxa SML (Uruguai e Brasil)

Tabela referente a Taxa Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) (Uruguai e Brasil)

Data-movimento Taxa URINUSCA Peso/Dólar Taxa SML Peso/Real Taxa PTAX Real/Dólar Taxa SML Real/Peso 11/03/2022 42,60400 8,47810 5,02520 0,11795 10/03/2022 42,60400 8,43480 5,05100 0,11855 09/03/2022 42,54300 8,49315 5,00910 0,11775 08/03/2022 42,75000 8,39885 5,09000 0,11910 07/03/2022 42,78600 8,45975 5,05760 0,11825 04/03/2022 42,66100 8,40530 5,07550 0,11900 03/03/2022 42,57400 8,43455 5,04760 0,11860 02/03/2022 42,71500 8,31940 5,13440 0,12025 25/02/2022 42,53300 8,27635 5,13910 0,12085 24/02/2022 43,02500 8,40810 5,11710 0,11895 23/02/2022 42,26800 8,43000 5,01400 0,11865 22/02/2022 42,63400 8,42435 5,06080 0,11875 18/02/2022 43,02300 8,38070 5,13360 0,11935 17/02/2022 43,05700 8,35055 5,15620 0,11975 16/02/2022 43,01600 8,33210 5,16270 0,12005 15/02/2022 43,07400 8,30295 5,18780 0,12045 14/02/2022 43,09100 8,27035 5,21030 0,12095 11/02/2022 43,04700 8,28085 5,19840 0,12080 10/02/2022 43,18200 8,28865 5,20980 0,12065 09/02/2022 43,23400 8,19885 5,27320 0,12200 08/02/2022 43,45400 8,24620 5,26960 0,12130 07/02/2022 43,64100 8,24815 5,29100 0,12125 04/02/2022 43,73800 8,20895 5,32810 0,12185 03/02/2022 43,77300 8,25565 5,30220 0,12115 02/02/2022 43,85400 8,28170 5,29530 0,12075 01/02/2022 43,90700 8,31465 5,28070 0,12030 31/01/2022 44,15400 8,24215 5,35710 0,12135 28/01/2022 44,16500 8,18615 5,39510 0,12215 27/01/2022 44,07400 8,19085 5,38090 0,12210 26/01/2022 44,29300 8,15395 5,43210 0,12265

Fonte da Tabela sobre a txa do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) Uruguai e Brasil: Banco Central do Brasil (BCB)

Exportações e Importações do SML com o Uruguai

Exportações Importações Ano/Mês Quantidade Operações Valor(R$) Quantidade Operações Valor(R$) 2015 115 12.144.617,55 22 15.355.759,34 2016 278 40.705.346,15 105 31.088.250,92 2017 424 65.689.341,03 247 34.448.782,49 2018 787 126.195.036,87 174 60.692.573,43 2019 862 159.295.248,67 111 146.636.136,11 2020 1.584 231.616.513,84 172 363.941.249,17 2021 1.563 296.064.036,14 113 194.233.199,47 2022/Jan 114 19.327.941,57 4 136.856,61

Fonte da tabela de Exportações e Importações do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) com o Uruguai: Banco Central do Brasil (BCB).

Banco Central do Brasil (BCB)

É relevante para que o cidadão acompanhe a plataforma oficial do Banco Central do Brasil (BCB). Dessa forma, poderá obter informações relevantes sobre a economia de forma abrangente, bem como, sobre os diversos fatores que impactam na inflação, visto que o Banco Central do Brasil (BCB) informa dados relevantes de forma periódica.

