Taxas bancárias ativas – Notícias Concursos

Taxas bancárias ativas

Operações novas (MN), nominais – Pessoa física – Cartão de Crédito

Confira os dados referentes ao Brasil, considerando: Taxas Bancárias Ativas – Operações novas (MN), nominais – Pessoa física – Cartão de Crédito.

Resumo dos dados da série

Abreviação

Taxas Ativas – Oper. novas (MN), nom. – PF – Cartão de Crédito

Fonte dos dados

BCB-Depec – Banco Central do Brasil (BCB) – Departamento Econômico

Dados: Conceito, Periodicidade e Tempestividade

Conceito

Cartão de crédito, operações novas em MN. Taxa de juros cobrada nos financiamentos que as OSDs concedem aos portadores de cartão de crédito, quando estes não efetuam o pagamento mínimo estabelecido até o vencimento do cartão de crédito.

Periodicidade: Mensal

Interrupções

Incluem as operações de empréstimos livremente negociadas e excluem os empréstimos direcionados. Os empréstimos direcionados referem-se às operações contratadas com taxas de juros estabelecidas nas normas ou que são financiados com recursos obrigatórios ou do governo. Os setores que se beneficiam dos empréstimos dirigidos são: habitação, rural, e microempresas.

Taxas Bancárias Ativas – Operações novas (MN), nominais – Pessoa física – Cheque Especial

Conceito

Cheque especial, operações novas em MN. Taxa de juros cobrada por movimentações de fundos superior ao saldo de conta corrente.

Periodicidade: Mensal

Taxas Bancárias Ativas – Operações novas (MN), nominais – Pessoa física – Veículos

Conceito

Veículos, operações novas em MN. Taxa de juros cobrada na compra de automóveis.

Periodicidade: Mensal

Abrangência dos dados, convenções contábeis, natureza dos dados básicos

Abrangência dos dados (cobertura unidades institucionais, transações e estoque, commodities, indústrias e áreas geográficas);

Convenções contábeis (período de registro, métodos de avaliação);

Natureza dos dados básicos (registros administrativos, pesquisas, levantamentos censitários, combinações destes);

Práticas de compilação (esquemas de ponderação, métodos de imputação, técnicas de balanceamento/verificação);

Outros aspectos (ajustamento sazonal, restrição na divulgação, ano-base, ano de referência, transformação de ano fiscal para ano civil).

Metadados

