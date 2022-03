Taxista morre após carro que ele estava bater em árvore no sul da Bahia

Um taxista, identificado como Rodrigo Maciel da Silva, morreu na tarde de domingo (27) após um acidente grave na BR-415, no km 27, no trecho Ilhéus-Itabuna, no sul da Bahia.

A vítima teria perdido o controle da direção do veículo em uma curva e bateu contra uma árvore, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas de Ilhéus, Jailson Nascimento, Rodrigo iria pegar um cliente. Chovia muito no momento da batida.