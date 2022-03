TCU abre vagas de estágio na área de TI em home office

Foto: Divulgação



O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu novas vagas para programa de estágio 2022. A ideia é contratar universitários da área de Tecnologia da Informação de todo o Brasil. Os aprovados vão trabalhar como desenvolvedores de sistemas web utilizando APEX, em regime de home office. Na última seleção, mais de 50 universitários foram contratados.

A carga horária é de 20 horas semanais, com jornada flexível e bolsa estágio de R$ 1.120 mensais. De acordo com a JC Concursos, os interessados devem cumprir os seguintes pré-requisitos: ser graduando(a) em Tecnologia da Informação, com pelo menos um ano e meio até a formatura, e contar com computador e internet próprios. Parentes em até terceiro grau de autoridade ou servidor ativo do TCU não podem participar do processo seletivo.

A primeira fase do processo seletivo contará com prova on-line, prevista para o dia 29 de março às 14h (horário de Brasília). O conteúdo abordará Inglês técnico, Banco de Dados, SQL (Structured Query Language) e Raciocínio Lógico.

Os aprovados na prova on-line participam da segunda etapa, que será o Desafio Apex, previsto para os dias 30 de março e 5 de abril. Nessa fase, deverão apresentar um projeto de um caso prático com o prazo de seis dias para a entrega. Por fim, as entrevistas serão realizadas de forma remota, a partir de 6 de abril. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de março neste link.

