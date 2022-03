TCU aponta irregularidades de R$ 2,97 milhões em obra no aeroporto de Salvador

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou irregularidades de R$ 2,97 milhões na obra de reforma do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador, realizada em 2012. As informações são do g1 Bahia.

A equipe de auditoria do tribunal constatou pagamentos de serviços relativos a um suposto 2º turno de trabalho. No entanto, não há comprovação de que os serviços citados tenham sido realizados em horário posterior do expediente.

“Os diários de obra não informam os períodos de realização dos trabalhos e as memórias de cálculo dos boletins de medição não fazem menção à quantidade e qualificação dos profissionais mobilizados, horas trabalhadas, equipamentos utilizados e serviços realizados no alegado 2º turno”, relata o ministro relator Walton Alencar Rodrigues.

“Assim, permanece o prejuízo relativo ao pagamento dos itens ‘administração local da obra’ e ‘operação e manutenção do canteiro’ no 2º turno de trabalho, incluídos no contrato mediante o primeiro aditivo”, completa o ministro.

O valor de R$ 2,97 milhões será atualizado monetariamente pelo tribunal até o efetivo ressarcimento aos cofres públicos.

