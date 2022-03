Teatroescola inicia processo seletivo de novos voluntários para atuar na organização

O Teatroescola inicia a abertura do processo seletivo do Programa de voluntários para contribuir na execução das atividades da escola durante o ano letivo. Atualmente, cerca de 40 pessoas atuam em diversas funções e com diferentes níveis de engajamento, de acordo com a disponibilidade de cada um(a), mas sempre com atenção e dedicação.

O mais comum é que o(a) voluntário(a) atue de segunda à sábado, uma vez por semana, durante um turno, conforme disponibilidade do candidato(a), e eventualmente participe de reuniões pré-agendadas, conforme demanda do setor ao qual está vinculado e suas possibilidades.