Teleperformance recruta profissionais em São Paulo

Está em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho? A Teleperformance está recrutando profissionais para o preenchimento de 100 vagas de emprego em São Paulo (SP). As chances são para atuação na posição de Expert em Interação e SAC no setor de bebidas. A vaga é para trabalho presencial, mas o treinamento será on-line.

Os candidatos devem ter ensino médio completo e idade mínima 18 anos, além de fácil acesso à região da Lapa, na zona oeste da capital, onde fica o escritório. Ainda, a boa notícia é que a vaga não exige experiência anterior, embora este seja um diferencial competitivo, ampliando o acesso daqueles que estão em busca do primeiro emprego. Como a jornada de trabalho será no regime de escala 6×1, de segunda à sábado, com folgas aos domingos, no horário das 14h às 20:20, é essencial ter disponibilidade total de agenda.

Segundo a empresa, os profissionais contratados serão responsáveis pelo atendimento aos clientes nos pontos de venda, com foco em esclarecimentos de dúvidas, reclamações, suporte e vendas caso o cliente queira fazer algum pedido.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como assistência médica, auxílio creche, vale alimentação, vale refeição, plano odontológico, participação nos lucros e resultados (PLR), dentre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela empresa deverão acessar a página de carreiras para conferir outros detalhes da posição e cadastrar o currículo. Clique aqui para se candidatar.

Sobre a empresa

A Teleperformance é uma empresa especializada em relacionamento multicanal (“omnichannel”) com o cliente. Ela presta serviços de atendimento, suporte técnico, cobrança, soluções digitais, “back-office”, entre outros.