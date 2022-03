Tempo chuvoso? Veja lista para você curtir um filme ou série nas cobertas – Coisa de Cinéfilo

Fotos: Divulgação

Esse tempinho chuvoso que vem fazendo dá uma preguiça de sair de casa, não é mesmo? Parece que a cama fica mais gostosa e o sofá mais acolhedor. Pois bem, então nada melhor do que ficar vendo série ou filme com a família, os amigos ou o mozão.

O Coisa de Cinéfilo separou então uma lista bem variada com algumas produções que estão fazendo sucesso no momento e que foram lançadas recentemente. Tem para todos os gostos, viu?! Confira!

Red: Crescer é uma Fera (Disney+)

Mais um filme fofíssimo da Pixar que fala sobre temas importantes, como todas as emoções que um adolescente tem que lidar de vez e as transformações que isso implica na sua vida. Questões como insegurança, nervosismo, aceitação, são debatidas de maneira muito perspicaz, tornando esse longa mais uma produção do estúdio que agrada crianças, mas é focada em adultos.

O Projeto Adam (Netflix)

Adam é um garoto de 13 anos, que acaba de perder repentinamente o pai, e encontra um piloto misterioso ferido e escondido na sua garagem. Ele descobre então que ali é ele mesmo do futuro e que fez uma viagem no tempo o encontrando naquele exato momento. Eles precisam agora fazer viagens para mudar várias decisões e salvar o mundo que está em risco.

De Volta aos 15 (Netflix)

Essa série conta com Maísa Silva e Camila Queiroz no elenco principal e narra a história de Anita, uma mulher de 30 anos que está cansada de sua rotina e infeliz com os rumos que tomou na vida. Em um momento que começa a ler um blog antigo de quando tinha 15 anos, ela deseja muito retornar àquela época e fazer novas escolhas. O que ela não poderia esperar é que o pedido acabaria sendo atendido.

No Ritmo do Coração (Prime Video)

Este longa está indicado ao Oscar de Melhor Filme e conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca. Apenas uma das filhas não possui a deficiência, então ela ajuda os demais nas rotinas do dia a dia. Acontece que ela acaba descobrindo o dom do canto e deseja entrar na faculdade. Para isso, terá que deixar a família de lado para morar em outra cidade.

How I Met Your Father (Star+)

Esta série traz a mesma ideia da bem-sucedida How I Met Your Mother, só que centrada em uma protagonista feminina e suas experiências na busca por um grande amor. Um grupo de amigas ajuda ela neste processo e, inclusive, moram no antigo apartamento de Ted, Lily e Marshall, da série original.