Tendências parecidas? Entenda diferenças entre o tricô e o crochê

O fortalecimento das tendências envolvendo trabalhos manuais, como é o caso do crochê e do tricô, foi crescente ao longo da pandemia – período em que muitos se arriscaram e tentaram fazer suas próprias roupas. Apesar de serem similares, o crochê e o tricô apresentam várias diferenças, desde onde surgiram até a proposta do tecido que é feito. Pensando nisso, selecionamos com a ajuda do Steal The Look, as principais diferenças entre as propostas. Confira:



Crochê surgiu na França no século XIX e o tricô apareceu no Egito em 1.200 d.C

O crochê nasceu na França, no século XIX, e, vem da expressão “croc”, que significa gancho – referência à agulha usada na técnica. Já o tricô surgiu muito antes do crochê, sendo desenvolvido no Egito e descoberto em 1.200 d.C.

Técnicas diferentes e agulhas diferentes

O crochê utiliza uma só agulha, com formato de gancho. Enquanto o tricô conta com duas agulhas longas e pontudas para ser feito. Um detalhe que valoriza ainda mais o crochê é o fato de que ele só pode ser feito à mão, ou seja, não existem máquinas capazes de reproduzir.

Peças servem propostas diferentes de tecidos

As peças de tricô se assemelham a malha, sendo mais elásticas e com menos estrutura. Os itens de crochê são mais planos, menos elásticos e mais definidos.

Precisão das agulhas e sua produção

No crochê, é possível, devido ao tamanho da agulha, criar desenhos mais precisos, com mais detalhes e mais delicados. Dessa forma, é comum ver bolsas, biquínis ou acessórios em menor escala dessa técnica. A produção em série está mais relacionada ao tricô, pois existe uma máquina que realiza o trabalho e também porque o seu processo de confecção é mais rápido.

