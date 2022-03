Tenho direito ao saque de R$ 1 mil do FGTS. Quando posso resgatar?

O Governo Federal confirmou os novos saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As medidas, inclusive, já foram publicadas no Diário Oficial da União. O valor de R$1 mil foi liberado para saques e agora muitas dúvidas persistem na mente dos trabalhadores. Uma delas diz respeito ao empregado que possui direito ao saque, mas ainda não sabe quando resgatar os valores liberados.

De acordo com com informações oficiais do Governo Federal, o saque de até R$ 1 mil do FGTS estará liberado a partir do dia 20 de abril (para nascidos em janeiro). De acordo com o calendário de pagamentos, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho (para nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até 15 de dezembro, de acordo com informações do Governo Federal.

Vale destacar que o saque do FGTS de até R$1 mil não precisa ser solicitado. Sendo assim, o dinheiro será disponibilizado automaticamente na conta de todos os trabalhadores no Caixa Tem.

O FGTS é uma reserva financeira para o trabalhador, conforme garantias da CLT. A cada mês, a empresa deposita 8% do valor do salário do funcionário e o dinheiro só pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa.

Quando o dinheiro do FGTS pode ser sacado?

Veja o cronograma:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

20 de abril Nascidos em fevereiro: 30 de abril

30 de abril Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizar o saque em situações específicas previstas em Lei.

Como consultar o saldo das contas do FGTS?

Por SMS

É possível acompanhar os depósitos e o saldo total das contas por meio do SMS, ou seja, via celular. Essa é uma das maneiras bem práticas. Para fazer adesão do recebimento de SMS, clique aqui.

Por correspondência

O trabalhador também poderá acompanhar a movimentação de sua conta do FGTS por meio do extrato entregue diretamente na residência, a cada dois meses. O funcionário deverá informar seu endereço completo no site informado acima, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

No site ou aplicativo

Uma outra maneira simples e fácil de consultar o saldo do FGTS é pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS.

Para quem não sabe, no site da CAIXA é possível informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. Além disso, é possível usar ainda a Senha Cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS. Veja aqui como consultar o número do PIS/NIS.

Já o aplicativo pode ser baixado nos seguintes links:

Celulares Android (clique aqui para baixar)

Celulares iOs – Apple (clique aqui para baixar)