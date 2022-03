tenho um parente no BPC, posso receber o benefício?

O Governo Federal concluiu na última semana os repasses de fevereiro do seu vale-gás nacional. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 5,6 milhões de pessoas pegaram esse dinheiro nos últimos dias. Ainda segundo a pasta o valor dos pagamentos foi de R$ 50. Todo mundo pegou esse mesmo patamar.

Mesmo com o avanço dos repasses, muita gente ainda tem dúvidas sobre esses pagamentos. De acordo com relatos nas redes sociais, uma das principais questões giram em torno dos usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esse é um projeto que vem sendo pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o programa oficial do vale-gás nacional, membros do BPC possuem direito de receber o vale-gás nacional. Eles são pessoas que estão no grupo de cerca de 24 milhões de brasileiros que estão aptos a serem chamados para entrar na folha de pagamento. Mas o fato é que ainda existem muitas dúvidas sobre o tema.

Pelas redes sociais, uma cidadã fez a seguinte pergunta: “meu pai é usuário do BPC. Iso quer dizer que eu posso receber o auxílio gás?”, perguntou ela. De acordo com as informações oficiais, a resposta é sim. Qualquer família que tenha um membro que seja usuário deste benefício tem direito ao projeto que paga metade do botijão de 13kg.

Mas alguns pontos precisam ficar claros. Esse membro da família precisa morar com você e ter registro no Cadúnico comprovando isso. Então não adianta de nada se seu pai ou mãe recebe o BPC, mas mora em outra cidade ou outra casa, pelo menos. O vale-gás só sai para uma casa por Cadúnico ou por BPC. É o que se sabe.

Olho na questão prática

Outro ponto que precisa ficar claro é a questão dos pagamentos práticos do vale-gás. Como dito, o universo de pessoas que podem receber o benefício é de quase 24 milhões de brasileiros. Mas o fato é que o dinheiro está chegando para muito menos gente.

De acordo com as informações oficiais, em fevereiro apenas 5,6 milhões de pessoas receberam o benefício. Isso é bem menos do que o universos de usuários que teriam direito. Isso quer dizer que mesmo estando no BPC, isso não garante o depósito automático do projeto.

De acordo com o Ministério da Cidadania, não há espaço para fazer os pagamentos para todas essas pessoas. Por isso, a fila de espera para receber o vale-gás tem cerca de 18 milhões de indivíduos. São os números oficiais.

Vale-gás

O Governo Federal começou os pagamentos do seu vale-gás nacional ainda no final do ano passado. Mas naquele momento, os repasses aconteceram apenas para as pessoas que moravam em regiões fortemente atingidas pelas chuvas.

O fato é que a grande maioria dos usuários só começou a receber o benefício a partir do início deste ano. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 5,6 milhões estão dentro da folha de pagamento do programa em questão.

Como estamos falando de um projeto de caráter bimestral, então o que dá para adiantar é que o próximo repasse não vai acontecer em março e sim em abril. Ainda não se sabe quantas pessoas poderão entrar no benefício no próximo pagamento.