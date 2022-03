Tenista mais velho do mundo está na zona de guerra da Ucrânia

Leonid Stanislavski, 97 anos, tenista mais velho do mundo, vive momento de tensão em meio ao conflito da Ucrãnia com a Rússia. Ele está em Kharkiv, cidade que está sendo bombardeada pelos russos.

Stanislavski detém o recorde do Guinness como o tenista mais velho do mundo. “Espero viver para chegar aos 100. Tenho que sobreviver a essa situação assustadora”, disse ele à Reuters. “A guerra começou no dia 24 (de fevereiro). Do dia 24 até agora praticamente não saí. Fiquei em casa… tenho mantimentos, a geladeira está cheia. Estou sentado em casa, não vou a lugar nenhum”, afirmou à Reteurs.