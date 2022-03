Tensão pré-paredão: Arthur e Gustavo se desentendem após ator falar que votará em Lais

O paredão deste domingo (6) ainda nem foi 100% formado no BBB 22, mas já está dando o que falar no reality. Durante uma conversa com Paulo, Scooby, Douglas, e Arthur Gustavo resolveu perguntar para o músico o motivo dele não se dar bem com Lais. O curitibano afirmou que o músico não poderá mais contar com ele caso continue votando na médica.

“Você vai votar na Laís até o final?”, perguntou o empresário. “Provável. Até ela sair. Até eu ter a posição de botar ela para fora. Eu não, né, botar no paredão”, respondeu Arthur.

O bacharel em direito não gostou da resposta do carioca.”Então sabe que comigo você não contar para p*rr* nenhuma”, respondeu.

“Não tem como, irmão, a mina resolveu criar uma guerra”, descartou Arthur. “Mas aí você vai votar nela mesmo sendo um voto só? Tu era o estrategista que não gostava de jogar voto fora”, perguntou Scooby.

“É. Mas joguei sozinho até agora, irmão. Eu preciso ser coerente com quem eu vou votar e o porquê eu vou votar”, completou Arthur.

