Tentativa de furto de cabos em trecho da Linha 2 do metrô provoca lentidão

Um trecho da linha 2 do metrô de Salvador apresentou lentidão na manhã desta quinta-feira (17), após uma tentativa de furto de cabos entre as Estações Pernambués e Detran.

De acordo com a CCR Metrô, por causa do incidente, os trens estão operando com um intervalo maior entre as viagens neste trecho. Ainda segundo a companhia que administra o metrô, equipes de manutenção já estão atuando para normalizar a operação.