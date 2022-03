Tereos anuncia mais de 20 vagas de emprego; confira os cargos

A Tereos, uma das maiores empresas produtoras de açúcar, anunciou mais de 20 vagas de emprego. As oportunidades englobam diferentes níveis de atuação, e são voltadas à profissionais qualificados na área que pretende ocupar. Confira os cargos e localidades!

Tereos abre oportunidades em cidades brasileiras

A Tereos, referência no segmento açucareiro do Brasil e presente em diversos países, está na liderança do setor em toda a Europa. A companhia oferece aos seus consumidores soluções para áreas alimentícias de forma sustentável, atendendo às necessidades industriais alimentares ao redor do mundo.

Acompanhe as vagas e localidades disponíveis pela empresa:

Coordenador de Serviços e Suporte de TI (São José do Rio Preto);

Analista de Planejamento Financeiro Sênior (São José do Rio Preto);

Analista Manutenção Júnior (São Paulo);

Líder de Controle de Tráfego (Olímpia);

Analista de Planejamento e Controle de Negócios (Olímpia);

Engenheiro Industrial Sênior (Olímpia);

Jovem Aprendiz (todas as unidades);

Analista de DHO Treinamento e Desenvolvimento (Colina);

Analista de DHO Recrutamento e Seleção (Colina);

Bombeiro (Colina);

Operador de Utilidade (Colina);

Analista de Manutenção Sênior (Tanabi);

Operador de Produção de Açúcar (Guaíra);

Engenheiro de Meio Ambiente (Pitangueiras);

Técnico em Segurança do Trabalho (Guaíra);

Analista de Controle de Tráfego (Olímpia).

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das funções na empresa Tereos, os interessados deverão atender todos os requisitos do cargo pretendido, além de residir em localidades próximas às regiões disponíveis para candidatura. As inscrições estão sendo realizadas através do site de participação.

