Término e doença grave: saiba o final de Felipe em ‘Um Lugar ao Sol’

Nos capítulos finais de “Um Lugar ao Sol”, Felipe (Gabriel Leone) viverá um verdadeiro drama em sua vida. O jovem se mudará para a França após terminar com Rebeca (Andrea Beltrão) e descobrirá uma grave doença. As informações são de Patricia Kogut, do “O Globo”.

Fora do Brasil, o jovem fará uma chamada de vídeo para contar tudo o que aconteceu para a sua avó, Ana Virgínia (Regina Braga), e revelar que está com um tumor no intestino.

Felipe e Rebeca | Foto: Reprodução/TV Globo

“Então, vó. Como eu não sei como dizer isso… É melhor eu ir direto ao ponto. Há mais ou menos um mês, eu comecei com uma dor estranha. Uma dor na barriga. Achei que fosse alguma coisa que eu tivesse comido, claro. Essa é a primeira coisa que a gente pensa. O problema é que não passava. Nem com bolsa de água quente, com remédio. E daí eu fui a um gastro [gastroenterologista]”, iniciará ele.

“Um amigo me indicou. Um médico sério, eu senti firmeza. O cara me pediu uns exames de sangue, uma colonoscopia e… Foi isso: a colonoscopia mostrou que eu tenho uma lesão no cólon”, contará.

“Como lesão?”, perguntará ela preocupada. “Um tumor. Não se sabe ainda de que tipo. Pode até ser benigno, claro, mas…”, dirá. “Já resolvi e encaminhei tudo on-line. Eu opero semana que vem”, completará ele.

“Ótimo. Quanto mais rápido a gente deixar isso para trás, melhor”, dirá ela buscando a melhor visão mesmo estando preocupada com o neto. “Então, é que eu não sei se vai ser rápido. É provável que depois eu precise de quimioterapia. É um longo caminho, entende? Que está só começando”, explicará ele.

