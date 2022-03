Thais Carla ganha processo movido contra Danilo Gentili por posts gordofóbicos na web

Foto: Reprodução / Instagram

O juiz de Direito João Batista Perez Garcia Moreno Neto, de Salvador, determinou que o comediante e contratado do SBT, delete os posts com ofensas direcionadas a modelo de suas redes sociais sob pena de multa diária.

No processo, Thais alegou que suas redes sociais são utilizadas para divulgar seu trabalho e romper as barreiras do preconceito que existem com pessoas gordas. A influenciadora afirma que o humorista se vale da comédia para atacar populações minoritárias e promover seus shows.