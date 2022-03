‘The Masked Singer Brasil’: ex-jogador de futebol Amaral é o oitavo desmascarado

Foto: Divulgação/Globo

Mais um fantasiado foi desmascarado no “The Masked Singer” deste domingo (20). Dessa vez, o vira-lata caramelo deu adeus ao programa após disputar a vaga com o Abacaxi. E para a surpresa dos jurados e do público, quem estava por trás da Fantasia de Cachorro foi o ex-jogador de futebol Amaral.